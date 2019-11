Tiro de Guerra realiza solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira

Na manhã de ontem (19), o Tiro de Guerra de Catanduva promoveu uma cerimônia alusiva em homenagem ao Dia da Bandeira. Após a belíssima entrada do Pavilhão Nacional no pátio de formaturas do TG 02-012, foi realizado pela Silvana Godoy Diretora da Escola Roda Pião o hasteamento da bandeira nacional, e, em seguida, foi executado o Hino à Bandeira. Na sequência, o Chefe de Instrução, Sargento Fábio Grimaldi, realizou a incineração das bandeiras inservíveis.

De acordo com o Sargento Fábio Grimaldi, participar desse ato é um símbolo de orgulho. “Em todas as Organizações Militares do Exército, foi realizada esta cerimônia em comemoração ao dia do nosso símbolo maior “Bandeira Nacional”. Receber no nosso Tiro de Guerra a Escolinha Roda Pião, a Escola Octacilio e os Integrantes do Grupo de Escoteiros de Catanduva, foi extremamente gratificante. Ver que nossos jovens estão cultuando os nossos símbolos nacionais, nos enche de orgulho”, comentou.

O Dia da Bandeira é comemorado anualmente no dia 19 de Novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira que foi criada logo após a Proclamação da República, que ocorreu em 15 de Novembro de 1889. A Bandeira do Brasil simboliza a pátria e a união entre os estados e desde o início serviu para aumentar o sentimento de união entre todos os brasileiros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local