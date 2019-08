Tiro De Guerra Fez Homenagem Ao Dia Do Soldado Com Presença De Estudantes

No Brasil, aos 25 dias do mês de agosto, comemora-se o Dia do Soldado.

Em homenagem ao Dia do Soldado que se comemora hoje (25), os alunos da escola Roda Pião foram convidados pelo Sargento Grimaldi, do Tiro de Guerra de Catanduva, para que fossem até o Tiro de Guerra e fazerem parte da cerimônia de formatura de soldados e também dos festejos alusivos ao “Dia do Soldado “.

Representante do Corpo de Bombeiro de Catanduva, Capitão Luciano Val, Tenente Witzel, Delegado da Junta de Serviço Militar e Tenente R1 Falcão estiveram presentes na solenidade.

“Entende-se que esta é uma forma de resgatar os valores cívicos e fazer com que os alunos se tornem cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. O civismo é uma atitude que se aprende comportamento que se desenvolve e é parte do ato de educar” comentou a diretora do Roda Pião, Silvania Godoy Mestieri.

No Brasil, aos 25 dias do mês de agosto, comemora-se o Dia do Soldado. Essa comemoração faz referência à data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como uma homenagem ao seu nascimento.

Quando o Brasil tornou-se independente e adotou o modelo imperial de governo, sob a liderança de D. Pedro I, as forças militares também começaram a passar por uma transformação e associaram-se à figura do imperador brasileiro e às novas instituições criadas sob a égide da Constituição Imperial de 1824. Anos mais tarde, sobretudo no Período Regencial, quando, a partir do ano de 1838, começaram a estourar várias revoltas de teor separatista no Brasil, o Duque de Caxias já era um oficial respeitado e conseguiu uma enorme projeção por comandar exitosamente a dissipação de várias dessas revoltas. Patrono do Exército Brasileiro tornou-se conhecido como “o pacificador” após sufocar muitas rebeliões contra o Império.

Ariane Pio

Da Reportagem Local