Tiro de Guerra de Catanduva Realiza Doação de Sangue

Os Atiradores do Tiro de Guerra compareceram ao Hemonúcleo de Catanduva para doação de sangue. A ação foi realizada na última quinta e sexta-feira (11). A doação foi feita voluntariamente para manutenção e reposição de estoque. Cerca de 50 atiradores participaram da ação, juntamente ao chefe de instrução.

Em entrevista ao Jornal Regional, o Sargento Fábio Grimaldi contou que o Tiro de Guerra enxerga essa missão como um ato altruísta e solidário, finalizou dizendo que a equipe está à disposição de ações sociais como essa.

O TG também participou da campanha realizada anualmente pelo Exército brasileiro no início do ano “Ajudar está no nosso sangue”, a atividade foi em alusão ao Dia Mundial do Doador de sangue, comemorado em 14 de Junho.

O voluntário que quiser doar sangue precisa comparecer ao Hemonúcleo e levar apenas um documento de identidade original com foto. O cadastro é feito na hora e o doador passa por uma pré-triagem. Todo o procedimento tem duração média de 40 minutos, dependendo do fluxo de pessoas no local. São requisitos básicos para a doação de sangue, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de idade acompanhados dos pais ou responsáveis), pesar no mínimo 50 quilos e estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado ou febre).

O Hemonúcleo de Catanduva fica localizado na Rua 13 de Maio, nº 974, o horário de atendimento é de quarta-feira a domingo, das 7h às 13h. Para maiores informações basta entrar em contato através do telefone (17)3522-7722.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local