Tíquete Médio dos Shopping Centers Cresce Durante a Pandemia, Diz Abrasce

De acordo com estudo realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), mesmo em um cenário de redução nas vendas em decorrência da pandemia, foi observado um aumento significativo do tíquete médio em relação ao ano passado, quando todos os shoppings estavam abertos no país. O tíquete médio mais alto foi registrado em junho: o valor de R$ 154,65 representa um aumento de 59,4%* em relação ao mesmo mês do ano passado. Em maio, o tíquete médio chegou a R$ 136,43, alta de 46,8% na comparação com o mesmo mês de 2019. Nesse período, ocorrem duas importantes dadas para o varejo, o Dia dos Namorados e o Dia das Mães.

Quando analisamos especificamente o ticket médio das datas comemorativas, também observamos crescimento significativo em relação a 2019, sendo a única exceção o Dia dos Pais, cujo valor foi ligeiramente inferior. A média de crescimento do tíquete médio nas datas comemorativas em 2020 foi de 8,1%, enquanto no ano passado foi de 2,7%. Ao compararmos a evolução do tíquete médio entre shoppings e lojas de rua, verificamos um desempenho melhor dos shoppings. O varejo de rua, assim como os shoppings, também foi muito afetado pela pandemia, mas por concentrar segmentos de produtos essenciais, como supermercados e drogarias, apresentou uma queda menor em suas vendas. A região do país que apresentou melhor desempenho do tíquete foi o Nordeste, com alta de 53,4%, seguida pela Sudeste (31,5%), Norte (26,9%), Centro-oeste (14,1%) e Sul (39,8%). Em março de 2020, os 577 shoppings do País foram fechados, o que fez com que as vendas apresentassem uma queda sem precedentes na história do setor. O movimento de reabertura dos empreendimentos teve início em abril e só foi concluído no final de agosto, quando todos os shoppings já estavam operando, mas com restrições de horário.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local