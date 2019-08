Time Feminino De Santa Adélia Garante Medalha De Bronze Em Taiaçu

A equipe feminina de futsal de Santa Adélia conquistou a terceira coloração na Olimpíada de Taiaçu. Elas começaram a competição com uma goleada sobre Viradouro por 7 a 0 e também venceram o segundo jogo da fase de grupos, que foi contra Taiaçu, pelo placar de 7 a 1. No último jogo da primeira fase, empatou em 2 a 2 contra Monte Azul Paulista, mas patinou contra Pirangi na semifinal.

“Na semifinal, infelizmente não conseguimos passar, perdendo para Pirangi, considerada a melhor equipe da região, por 6 a 3. O que resultou na conquista da medalha de bronze”, explicou o técnico voluntário da equipe, Emerson.

“Mesmo não chegando ao jogo final, as meninas fizeram um excelente campeonato. Parabéns as jogadores, que vem demostrando muita raça, vontade e entrosamento, e também ao técnico voluntário Emerson. Foi uma linda participação e isso só mostra como o time vem crescendo nos últimos meses, sempre alcançando os primeiros lugares do pódio nas competições que participa”, ressaltou, em nota oficial, o secretário de Esportes Luciano de Lima (conhecido como Bula). Na mesma nota divulgada, a equipe agradeceu ao apoio da própria secretaria e da Prefeitura de Santa Adélia.

A equipe do futsal feminino no torneio foi formada pelas atletas: Rayelly, Maria Eduarda, Jaqueline, Marceli, Netilania, Daiane, Bruna, Lucineide, Sabrina, Nayara, Giovana, Darlei e Grazieli, comandadas pelo técnico voluntário Emerson.

Da Reportagem Local