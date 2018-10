‘Time do Emprego’ Forma Novas Turmas Para Outubro

Como forma de capacitar pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho, o programa “Time do Emprego” tem novas turmas para início em outubro. Os interessados em participar devem comparecer no Cras Juca Pedro nos dias 5 e 8 de outubro para realizar a inscrição. A participação é gratuita, porém as vagas são limitadas. A iniciativa é da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert) e tem apoio do Governo do Estado de São Paulo.

Conforme informações do setor, durante a capacitação, o aluno receberá dicas de como elaborar o currículo ideal, participará de uma entrevista de trabalho e aprenderá técnicas para procurar por uma colocação no mercado. “O Time do Emprego possibilita ao aluno a capacitação necessária para estar à frente de outros concorrentes. São dicas e orientações fundamentais e que fazem a diferença na disputa por uma vaga no mercado de trabalho”, disse o secretário de Desenvolvimento, Fábio Rinaldi Manzano.

De acordo com a Secretaria, as aulas começam no dia 17 de outubro. Serão 12 dias de curso, com 12 módulos de quatro horas cada, às quartas e quintas-feiras, das 13 às 17 horas. O setor ainda afirmou que está prevista uma nova turma para início em novembro.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o “Time do Emprego” serão nos dias 5 e 8 de outubro, no Cras Juca Pedro. O horário de atendimento é das 8 às 11 horas e das 14 às 16 horas. O espaço está localizado na rua Tiete, 1890 – Jardim Soto (Antigo CSU). Para se inscrever, o interessado deve estar munido de RG (a carteira de habilitação não substitui o documento), CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, comprovante de residência e certificado de reservista. Para participar, é necessário ter 16 anos, no mínimo.

Da Reportagem Local