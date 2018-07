Time do Emprego Capacita Jovens Para o Mercado de Trabalho em Urupês

O programa Time do Emprego capacitou jovens para o mercado de trabalho em Urupês. Sete jovens participaram do treinamento e receberam certificados na última terça-feira (17). A ação faz parte da segunda edição do programa no município vizinho que teve início no dia 2 de julho.

Conforme informações da prefeitura, os jovens foram capacitados tanto para inserção ou reinserção no mercado de trabalho como para abrir o próprio negócio.

“Os alunos do Time do Emprego receberam um treinamento completo, que os auxiliará na busca pelo emprego, facilitando sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Ao todo, foram dez encontros que abordaram assuntos como a descoberta das habilidades e aptidões de cada aluno, frente às suas experiências pessoais, o desenvolvimento do currículo e de formulário de solicitação de emprego e entrevista e técnicas da procura de emprego. Conheceram também testes aplicados pelos empregadores, planejamento financeiro e táticas para se trabalhar por conta própria”, informa a prefeitura.

O professor André Carnielo, facilitador do programa, ressalta que os alunos puderam tirar dúvidas e interagiram de forma positiva no processo de ensino e aprendizado.

Na cerimônia de entrega dos certificados, o secretário de desenvolvimento urbano e agrário Sérgio Ferrares aproveitou a oportunidade para divulgar que o município receberá uma unidade do Banco do Povo Paulista que tem como objetivo auxiliar o empreendedor com empréstimos a juros baixos. O lançamento oficial do Banco do Povo deve acontecer no próximo mês.

Uma nova turma do Time do Emprego deve acontecer no final do ano.

“Novas informações sobre inscrições serão disponibilizadas pela prefeitura em suas redes sociais”, informa a assessoria de comunicação.

Karla Sibro

Da reportagem local