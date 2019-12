Time de Basquete Dragons é campeão da Liga LBC

O time de basquete catanduvense Dragons foi campeão da Liga de Basquete Centro Oeste Paulista (LBC). A competição foi realizada no último sábado (14), em um jogo quadrangular entre as cidades de Catanduva, Assis, Jaú e Matão. Os catanduvenses foram classificados para o jogo final, que ocorreu no domingo (15), no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, a equipe jogou contra a cidade de Assis e finalizou com o placar de 86 X 78, conquistando o primeiro lugar.

De acordo com Tatiane Motta, técnica e fundadora do time, a vitória foi resultado de perseverança e um trabalho árduo. “Esse projeto tem dois anos e meio e vem crescendo a cada dia. Por isso, a sensação é de dever cumprido, de orgulho, de gratidão. A LBC é um campeonato muito bem visto pela região e iniciou em Abril. Nós tivemos muitos adversários fortes e durante o campeonato só tivemos uma derrota. Portanto, a equipe está de parabéns por terem trabalhado duro no decorrer do ano, foram muitos meses de dedicação e treinos intensos. Apesar de ser um tripé: família, escola e basquete, o resultado desse trabalho um dia sairia”, destacou.

A equipe está com muitos planos para o próximo ano. “Nós almejamos para o ano que vem dar continuidade ao projeto Dragons, alcançar mais pessoas para fazerem parte do time e tirar as crianças e jovens de situações de risco. Além de participar novamente dos Jogos Regionais, Jogos da Juventude, Jogos Abertos e da LBC. Também pretendemos dar mais ênfase nas escolinhas dos alunos menores do Sub 15, 16 e 17. Estou na esperança de que 2020 será um ano maravilhoso para a equipe de basquete masculino,” finalizou.

O Projeto Dragons surgiu em 2016, com o intuito de buscar desenvolver ações de incentivo a prática esportiva através de programas gratuitos para as famílias e crianças de baixa renda na região. Para participar dos treinos as crianças precisam estar matriculadas em escolas da rede pública municipal ou estadual. Atualmente, o projeto conta com jovens de várias cidades da região de Catanduva e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Turismo – SMELT. Os treinos ocorrem às segundas, quartas, quintas e sextas- feiras das 17h30 às 20h30, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local