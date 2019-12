Tietê Bax/Catanduva encerra as atividades do ano de 2019

A equipe do time de basquete Bax/Catanduva divulgou na tarde de ontem (13), o encerramento das atividades do ano de 2019 e já está realizando reuniões e planejamentos para os jogos de 2020. De acordo com a gestora e jogadora do time, Natália Burian, 2019 foi um ano gratificante e com resultados positivos.

“Nosso sonho é resgatar essa imagem em todo o País. Por isso, temos feito tudo com muito amor e transparência para que os empresários possam continuar nos ajudando nos próximos degraus que queremos subir. Esse foi o primeiro ano encerrado com saldo positivo. Um valor pequeno, mas que significa muito para 2020. Sem os patrocinadores, não teríamos conseguido montar esse time. Fica a nossa a gratidão. Esperamos ter conseguido corresponder da melhor maneira. Só temos que agradecer”, destacou.

A diretoria realizou a prestação de contas e segue na fase de renovação de patrocínios para 2020, além do planejamento para as competições do próximo ano. A equipe deve disputar a Liga Nacional (Campeonato Brasileiro), além do Paulista, Jogos Regionais. Porém, isso depende de mudanças na quadra, que precisa seguir normas específicas da LBF e dos patrocínios que serão renovados e novos empresários que estejam dispostos a ajudar. “2019 foi um ano muito bom porque, com a ajuda dos patrocinadores e com a liberação da Lei de Incentivo ao Esporte, foi possível montar uma equipe mais competitiva; foi um elenco que conseguiu resgatar o respeito pelo basquete catanduvense no cenário esportivo estadual”, finalizou Natália.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local