Tia Pri Traz Coletânea de Contos Para Criançada Com “Nana Naninha – Histórias Para Dormir”

“Nana Naninha – Histórias para dormir” apresenta uma coletânea de 10 contos infantis (dentre eles uma história autoral), que serão exibidos no período de 18 a 27 de fevereiro, interpretados pela atriz e contadora de histórias Priscila Rodrigues, mais conhecida como Tia Pri pelo público infantil.

Nana Naninha tem como objetivo estimular crianças ao hábito de ouvir histórias antes de dormir, utilizando-se de recursos visuais tais como figurino, cenário e adereços além de trilha sonora original.

O conteúdo de “Nana Naninha” será exibido de forma online, disponibilizando uma história por dia, sempre às 19 horas, por meio do Facebook de Priscila Rodrigues.

O público alvo são crianças de 1 a 5 anos, contudo, o conteúdo tem classificação indicativa livre. O projeto é apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc N° 14017/2020 – Projeto aprovado N°049/2020. Facebook da artista: https://www.facebook.com/levadosdabrecafestas. Uma curiosidade que o projeto começou no dia do aniversário da contadora de historia dia 18/02. Com isso mais um sucesso que a artista ganha ao longo da carreira com o público infantil onde sempre atuou em Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local