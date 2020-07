Como muitas, essa história também circulou nas redes sociais, principalmente, WhatSap. É digna de ser reproduzida, principalmente para os que não utilizam esse aplicativo ou que não tiveram o privilégio de receber a mensagem. Vale a pena!!! – Certo dia, Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe. Ele disse: “Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você.” Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e resolveu ler em voz alta para seu filho: “Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem suficiente professores ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo!!” Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, encontrou novamente a carta recebida na infância, porém o conteúdo era diferente do que sua mãe leu anos atrás. “Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola!!” Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: “Thomas Edison era uma criança confusa mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século.” Existem certos momentos da vida onde é necessário mudar o “conteúdo da carta” para que o objetivo seja alcançado… – Assim, como a narrativa reproduzida no artigo da semana retrasada que contou a fascinante história da boneca que viajou o mundo protagonizada pelo celebre escritor de língua alemã Franz Kafka, uma carta, quando entregue no momento certo, pode fazer muita diferença na vida das pessoas.

