Termos de Colaboração e de Fomento São Assinados com Entidades Assistenciais

Cinco termos de colaboração e de fomento foram assinados pela prefeitura de Catanduva e entidades assistenciais da cidade, na ultima segunda-feira.

Os convênios firmados pela prestação de serviços das organizações devem destinar R$ 2,3 milhões para os atendimentos a idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência.

Os termos de colaboração e de fomento – cinco contratos ao todo – foram assinados pela prefeita Marta do Espírito Santo Lopes, além da secretária de Assistência Social, Neusa da Costa Peres, representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e dos Conselhos do Idoso e da Criança e do Adolescente (CMDCA).

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, os convênios foram firmados com a Associação de Assistência São Vicente de Paulo (R$ 1.279.762,65), Associação Beneficente Recanto Nosso Lar (R$ 112.162,65), Fundação Padre Albino – Recanto Monsenhor Albino (R$ 295.642,65), Associação Beneficente de Pindorama (R$ 333.600,00), Programa Criança Cidadão do Futuro (R$ 77.200,00), Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso (R$ 45.120,00), Lar da Criança Lola Zancaner (R$ 45.120,00) e Associação Pão Nosso (R$ 45.120,00), Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva (R$ 71.587,20) e o IDVC – Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva (R$ 71.587,20).

A distribuição dos recursos tem como base, segundo a Prefeitura, o plano de trabalho encaminhado por cada entidade. O plano traça o que será executado e quais serão os investimentos realizados com o dinheiro.

Os valores são referentes a verbas municipais e também estaduais. Parte foi liberada por meio do Fundo Municipal do Idoso, fruto de doações do percentual do Imposto de Renda.

A Campanha Leão Amigo também recebeu destinações do imposto de renda e um novo contrato deve ser assinado nas próximas semanas, sob responsabilidade do CMDCA. No ato que reuniu as entidades, uma doação de R$ 32 mil dessa mesma campanha foi entregue ao Cidadão do Futuro. Nesse caso, colaboradores da Citrocuco, do grupo Votorantim, direcionaram a arrecadação à entidade.

Karla Konda

Editora Chefe