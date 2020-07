Terminal Rodoviário Tem Sistema de Monitoramento Implantado

O Terminal Rodoviário João Caparroz agora conta com sistema de monitoramento realizado pela Base operacional da Guarda Civil Municipal, no próprio terminal.

Ao todo foram instaladas oito câmeras de vigilância que permitem a visualização de todo o espaço da rodoviária, conforme informações divulgadas pela Prefeitura. O novo sistema foi implantado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e será acompanhado 24 horas.

“As câmeras foram estrategicamente posicionadas e são analisadas diretamente da Base Operacional Inspetor Rogério Lahóz Gil, situada na própria rodoviária. Caso o GCM em atuação visualize alguma situação em que ele possa agir com segurança, poderá agir prontamente; se necessário, solicita apoio para fazer a intervenção”, informou por meio de texto a assessoria da prefeitura.

A próxima etapa consiste na interligação do sistema do Terminal Rodoviário com a Central de Monitoramento da GCM, implantada no ano passado na sede da corporação. A ideia é inibir ocorrências relacionadas a furtos, roubos e depredações do espaço público.

“é um importante reforço na segurança. As imagens são gravadas, essas imagens servirão para que o guarda visualize algum crime”, afirmou o comandante da GCM, Luis Carlos Larocca.

Larocca afirmou ainda que um centro de monitoramento tem sido iniciado, com a visualização de imagens de várias escolas. “Com isso, conseguimos dar uma maior segurança e transparência ao trabalho público”.

Karla Konda

Editora Chefe

