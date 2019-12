Termina Hoje Prazo Para Biometria Em Várias Cidades Da Região De Catanduva

Termina hoje (19) a biometria para as seguintes cidades da região de Catanduva: Catiguá, Ibirá, Palmares paulista, Santa Adélia, Tabapuã, Ariranha e Pindorama. Segundo o site do Tribunal Regional Eleitoral a pessoa que não conseguiu agendar para fazer biometria deve se digrir diretamente ao cartório. O site para consulta do cartório de cada cidade é: http://www.tre-sp.jus.br/.

O Projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral tem por objetivo implantar em âmbito nacional a identificação e verificação biométrica da impressão digital para garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral e que, ao se apresentar para o exercício do voto, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral.

O projeto piloto, realizado em 2008, envolveu pouco mais de 40 mil eleitores nos municípios de Colorado do Oeste (RO), São João Batista (SC) e Fátima do Sul (MS). Tanto o cadastramento biométrico quanto o reconhecimento das digitais durante as eleições foram um sucesso.

Hoje tem o termino dos eleitores dos 319 municípios onde o prazo da biometria obrigatória, que ainda não cadastraram suas digitais.

O plantão acabou, mas podem procurar os cartórios. Entre as cidades da lista, Itapecerica da Serra tem baixo comparecimento, com 62,42% do eleitorado cadastrado. Outros municípios com baixo índice de eleitores com biometria são Hortolândia (65,56%), Ferraz de Vasconcelos (65,78%) e Taboão da Serra (67,68%).

O cancelamento do título impede o eleitor de votar e gera outras restrições na vida civil, tais como: obter passaporte, tomar posse em concurso público, fazer empréstimos em bancos públicos e matrículas em instituições de ensino oficiais.

