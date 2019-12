Termina Hoje Prazo Para Apostar Na Mega Sena Da Virada 2020

Que tal começar o ano de 2020 com carros, casas, viagens: tudo isso e muito mais estará ao alcance do sortudo ou sortuda que levar o prêmio recorde da Mega Sena da Virada 2020, calculado inicialmente em R$ 300 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal, a quantia é o maior valor estimado da história, a premiação a ser resgatada pelo vencedor ou vencedores deve superar a estimativa inicial. As apostas terminam às 17h de hoje.

De acordo com a Caixa, o maior prêmio já pago foi de R$ 306,7 milhões, em 2017. Com apenas R$ 4,50, já é possível fazer uma aposta.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Podem jogar nas lotéricas, usando o volante específico do concurso. Também é possível apostar pelo Portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários da plataforma iOS. Titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa (IBC).

Conforme estimativa da Caixa, com o valor de R$ 300 milhões é possível comprar 7,5 mil carros populares no valor de R$ 40 mil cada ou mil imóveis no valor de R$300 mil cada ou ainda aplicar na poupança com um rendimento anual de aproximadamente R$ 18 milhões.

Ariane Pio

Da Reportagem Local