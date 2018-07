Termina Hoje Prazo de Rematrícula Para Alunos Da Unifipa

Termina hoje (27) o prazo para alunos que cursam a graduação no Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) realizarem a rematrícula para o segundo semestre de 2018. A atualização é obrigatória para os cursos de Agronomia, Biomedicina, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura e Pedagogia e devem ser feitas na Secretaria dos respectivos cursos.

“A rematrícula para o 2º semestre é obrigatória para todos os alunos dos cursos semestrais, inclusive para alunos com Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES, ou qualquer tipo de bolsa”, afirmou a instituição através do Edital.

A direção ressalta que a não realização de rematrículas no prazo implica na perda de vínculo do aluno com a UNIFIPA e as vagas serão oferecidas para transferência.

No ato de atualização da matrícula, o aluno pagará a primeira mensalidade referente ao 2º semestre do curso (julho/2018), preencherá requerimento de matrícula e o contrato de prestação de serviços educacionais, disponíveis nas Secretarias dos Cursos. Os fatores que podem causar impedimento para efetuar a atualização são: Débitos financeiros na Biblioteca e Tesouraria e de documentos pessoais na Secretaria. “A Tesouraria e o Departamento Jurídico da UNIFIPA colocam-se à disposição para negociações de pendências durante o período de matrícula”, afirmou a instituição no documento assinado pelo Reitor.

Para a realização da rematrícula, a Secretaria do Campus Sede funciona das 08h ás 21h. A do Campus São Francisco das 14h às 18h e das 19h às 21h.

Da Reportagem Local