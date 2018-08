Termina Hoje Prazo de Inscrição Para Concurso da Educação de Rio Preto

Termina hoje o prazo para interessados se inscreverem no concurso público da Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto. O processo seletivo é organizado pela Fundação Vunesp. O concurso visa preencher 495 cargos de Professor de Educação Básica 1 (PEB 1), 24 de coordenador pedagógico, três de diretor de escola e três de supervisor de ensino.

No dia 14 de outubro, será aplicada a prova objetiva e a prova prático-pedagógica. Já a prova de títulos está marcada para 25 de novembro. A data de homologação do resultado é 2 de janeiro de 2019 e a previsão é de que profissionais aprovados comecem a ser convocados já no início do ano letivo.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp. Os valores de inscrição são de R$ 64,50 para os cargos de professor e de R$ 75 para os demais cargos.

A validade do concurso público será de um ano, a partir da homologação do resultado, prorrogável por mais um ano.

Para professor de educação básica I serão 495 vagas, 25 destinadas para pessoas com deficiência, com jornada semanal de trabalho de 35 horas, e salário de R$ 2399,9. Os requisitos são : Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Educação infantil ou nas séries iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal Superior ou Magistério em nível médio com habilitação em Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental.

Para o cargo de coordenador pedagógico serão 24 vagas, com 40 horas semanais de trabalho e salário de R$ 4840,86. Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar ou Gestão Escolar; Ou Mestrado ou Doutorado na área de Educação, e experiência mínima de 5 (cinco) anos de exercício no Magistério da Educação Básica, sendo no mínimo 2 (dois) anos como docente.

Para o cargo de diretor de escola serão abertas três vagas, com salário de R$ 4840,86.

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar ou Gestão Escolar; Ou Mestrado ou Doutorado na área de Educação, e experiência mínima de 5 (cinco) anos de exercício no Magistério da Educação Básica, sendo no mínimo 2 (dois) anos como docente. Serão contratados também supervisores de ensino. Três vagas e salário de R$ 5264,68.

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia; ou Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Administração Escolar, ou Supervisão Escolar ou Gestão Escolar; ou Mestrado ou Doutorado na área de Educação, e experiência mínima de 8 (oito) anos de exercício no Magistério da Educação Básica, dos quais pelo menos 3 (três) anos como Especialista de Educação.

Karla Konda

Da Reportagem Local