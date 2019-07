Terceira Idade Tem 5% De Pedidos Via E-Commerce No 2º Trimestre

Já se foi o tempo em que o consumo da terceira idade era exclusivo das lojas físicas. De acordo com dados de uma loja de Catanduva que também tem um site virtual, esses consumidores foram responsáveis por mais 2 mil de pedidos de compras online no segundo trimestre de 2019, representando 5% do total realizado no período.

Segundo o gerente da loja o consumidor da terceira idade ainda está dando os primeiros passos no universo das compras online, mas deve ser observado com atenção nos próximos anos. Essa faixa etária está ultimamente mais engajada com mídias sociais e comunicadores instantâneos e, portanto, representam também uma oportunidade valiosa também para varejistas.

A proporção dos gastos entre homens e mulheres é bastante equilibrada, com a terceira idade masculina ligeiramente mais empolgados para comprar online: eles foram responsáveis por 51% do volume de pedidos no período, enquanto a terceira idade feminina somaram 49%.

“Esse comportamento é o contrário da média geral de mercado, em que geralmente as mulheres concentram a maior quantidade de compras. O tempo para acessar as plataformas digitais e a menor proporção de tarefas domésticas em relação às mulheres nessa faixa etária podem ser fatores que ajudam a explicar essa diferença”, finaliza o gerente.

De acordo com o levantamento da loja, as cinco categorias que concentraram maior volume de pedidos no período foram: Entretenimento (15,1%), Beleza, Perfumaria e Saúde (13,6%), Informática e Câmeras (11,5%), Telefonia (11,4%) e Artigos para Casa (10,7%),

Com o envelhecimento da população, o acesso à internet por parte da terceira idade deve aumentar cada vez mais nos próximos anos. É fundamental que varejistas entendam o que esses consumidores esperam do mundo online a fim de fomentar uma oferta especializada cada vez mais adequada a esse público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local