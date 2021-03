Terceira e Última Parcela do IPVA 2021 Vence Hoje Para Veículos Com Placa Final 9

Os proprietários de veículos com placa final 9 têm até hoje (19) para efetuar o pagamento da terceira e última parcela do IPVA 2021. A data é válida apenas aos contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo.

O calendário desta última fase segue até o dia 22/3 para os veículos com final de placa 0.

IPVA para caminhões – O ciclo de vencimento do IPVA 2021 para esta categoria se difere das demais. A quitação pode ser feita de duas maneiras: à vista (em 15 de abril) ou em três parcelas (março, junho e setembro).

O vencimento de acordo com o final de placa dos veículos é válido apenas para a primeira fase de parcelamento do tributo, como consta na última tabela. Neste caso, os proprietários de caminhões com placa final 1 que optarem pelo parcelamento também devem efetuar o pagamento da primeira cota do imposto nesta sexta-feira (19).

O calendário segue até o dia 22/3 para os veículos com final de placa 0. As demais parcelas devem ser pagas em data única para todas as placas, em 15 de junho (segunda parcela) e 15 de setembro (última).

Consulta dos valores – A consulta do valor pode ser feita em toda a rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento ( portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/).

Ariane Pio

Da Reportagem Local