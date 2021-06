Terça-Feira Começa Vacinação Contra Covid de Pessoas Com 55 Anos em Catanduva

A Campanha de Vacinação Contra Covid-19 avança em Catanduva. De acordo com cronograma de imunização, está prevista a inclusão de novas faixas etárias na semana que vem. Devem ser atendidos maiores de 55 anos. O atendimento ocorrerá de forma escalonada a partir de terça-feira, dia 15. Nesses casos, é obrigatório apresentar comprovante de residência atualizado, além de documento de identificação com foto. Outra novidade da Secretaria de Saúde de Catanduva, para absorver a demanda, no sábado que vem, dia 19, haverá atendimento, excepcionalmente, no posto drive-thru, no Aeroporto. A vacinação durante a semana ocorre em três locais: Secretaria Municipal de Saúde, Cras Bom Pastor, Drive-thru no Aeroporto. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local