Tenor Jean William E Quinteto Bachiana Sesi-SP Fazem Apresentação No Teatro

No dia 31 de agosto acontecerá o evento gratuito no Teatro Aniz Pachá, com o tenor Jean William e Quinteto Bachiana Sesi-SP, as 20h. Os ingressos estão disponíveis para retirada gratuita, a partir da quarta-feira (28) no próprio teatro, até sexta das 8h as 18 e no sábado das 12h até as 19h30.

O paulista Jean William é um dos talentosos e promissores nomes da cena erudita brasileira. Apadrinhado pelo maestro João Carlos Martins, já cantou para o papa Francisco, para o príncipe Albert 2º de Mônaco, além de ter subido em importantes palcos da Europa e Estados Unidos, incluindo o famoso Avery Fisher Hall, no Lincoln Center, em Nova York.

Uma das mais belas vozes líricas do País acompanhada por músicos. O Quinteto Bachiana SESI-SP é formado por musicistas oriundos da Bachiana Filarmônica SESI-SP, já teve a direção artística do renomado maestro João Carlos Martins e é mantida pelo SESI-SP. O projeto representa ação relevante à música erudita e ao desenvolvimento de seus integrantes.

Neste concerto especial, a harmonia do grupo abrilhanta ainda mais a voz do jovem tenor Jean William, considerado um dos expoentes brasileiros no canto lírico. O cantor já se apresentou em importantes teatros como o Lincoln Center de Nova York, Sala São Paulo e em países como Itália, Suíça, Emirados Árabes, Portugal, Argentina, Paraguai e Uruguai.

