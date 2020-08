Temperatura em Catanduva Terá Queda Acentuada ao Longo da Semana

Após dias mais quentes para os padrões de Agosto, haverá queda de temperatura no estado de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, Catanduva terá uma semana predominantemente chuvosa e com temperaturas amenas.

Dados das estações meteorológicas do município indicam que as temperaturas máximas nessa terça-feira (18) não devem superar os 36° com sensação térmica de 25° graus, enquanto a umidade relativa do ar permanece acima dos 55%.

A quarta-feira (19) segue com tempo instável, porém devem ocorrer períodos de melhoria no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 18°C e máximas que não devem superar os 37ºC. Na quinta-feira (20) as condições não mudam muito e apesar dos maiores períodos de melhoria, o céu permanece com muitas nuvens.

O fim da semana pode continuar frio, segundo os meteorologistas. A previsão é de que na sexta-feira (21) a temperatura máxima seja 24°C e a mínima de 11°C. No sábado, máxima de 23° e mínima de 10° e no domingo 27° de máxima e 12°C de mínima.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

