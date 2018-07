Temperatura Cai 20 Cº e Catanduva Registra Dia Mais Frio do Ano

Com uma queda de 20 graus na temperatura, Catanduva registrou o dia mais frio do ano. Os casacos extras não são para menos, já que na última segunda-feira (9) os termômetros marcavam 28 graus de máxima, resultado bem diferente do visto nas primeiras horas de ontem (11) em que chegaram a 8,6 graus de mínima. A informação é da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Desde a última terça-feira (10) o clima já estava mais frio na casa dos 12,7 graus de mínima. Até ontem, a menor temperatura vista na Cidade Feitiço era de 9,7 graus na madrugada do dia 22 de maio. Não foram só as mínimas que ficaram baixas no período. As máximas também chegaram a níveis bem diferentes dos vistos nas últimas semanas. Ontem ficou em 22,6 graus, com ventos intensos e pouco sol. Na terça-feira ficou ainda menor, em 21,2 graus.

Na tarde de ontem, em uma rápida volta no centro de Catanduva, era possível ver pessoas até mesmo com gorro e capuz. Casaco de couro, lenço e cachecol também eram facilmente identificados nas ruas do centro. Teve gente que resolveu ir trabalhar até com duas calças, como é o caso de Thais Soares. “Venho de Pindorama para Catanduva de moto para vir trabalhar. Por isso não poderia facilitar para o frio. Como entro cedo no serviço, me agasalhei bem para ficar quentinha”, disse. Mas também teve gente se agasalhou pouco, ou ainda arriscavam sentir aquele friozinho.

A previsão é de que os próximos dias sejam mais quentes. O motivo é que uma massa de ar frio começa a se afastar de todo território paulista. Apesar disso, “sua influência vai continuar sobre todo o estado. O sol deve predominar, com exceção do litoral, onde a nebulosidade ainda predomina nesta quinta-feira. Condições favoráveis para formação de geadas ao amanhecer no centro-sul, nordeste e serra da Mantiqueira. O sol deve se manter com temperaturas em elevação no decorrer desses dias, em todo estado. As temperaturas mínimas caem um pouco na madrugada de quinta e as máximas sobem a partir de hoje”, informa a meteorologista Neide Oliveira.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local