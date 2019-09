Tecno Recicle Começou Com Várias Parcerias Para Recolha do Lixo Tecnológico

AComeçou ontem (16) a Tecno Recicle projeto da “FAECA Júnior Empresa de Consultoria” do curso de Administração da UNIFIPA em parceria com a AR – Associação dos Recicladores de Novo Horizonte e Prefeitura, que será desenvolvido até o domingo (22) na “Semana Monsenhor Albino”.

O projeto consiste em fazer contato com as empresas de Catanduva e região e oferecer o a possibilidade do descarte de equipamentos tecnológicos em desuso por estarem obsoletos ou quebrados.

As empresas podem encaminhar CPUs de computadores, teclados, mouses, monitores, impressoras, telefones, televisões, entre outros equipamentos. Esses equipamentos serão formatados e avaliados. Os equipamentos que puderem ser reutilizados serão encaminhados para doação, os que não funcionam mais serão encaminhados para a Associação dos Recicladores que dará destino correto aos mesmos, pois foram treinados pela USP para desenvolver o desmanche de equipamentos tecnológicos. A ACE Associação Comercial e Empresarial e o Sincomércio Sindicato do Comercio Varejista de Catanduva são parceiros e apoiadores do projeto. Além de divulgar aos seus associados serão ponto de coleta dos equipamentos.

Ivo Pinfildi Júnior destaca que o Sincomercio que já é signatário no Pacto de Logística Reversa e apoia todas as iniciativas que busquem a preservação do Meio Ambiente.

“Além do lixo eletrônico, quem tiver pilhas e baterias, pode levar até a sede do Sincomercio para que a destinação final seja feita de forma adequada pelo programa Logística Reversa”, comemora Ivo.

O objetivo do projeto é desenvolver uma ação ambiental, onde a FAECA Junior em parceria com a Associação dos Recicladores, ACE Catanduva e Sincomércio, vão possibilitar o descarte de equipamentos tecnológicos em desuso ou quebrados, de forma segura e seguindo as normas ambientais. Em um segundo momento será realizado uma ação social, com a avaliação dos equipamentos recebidos e posteriormente formatados para doação às instituições carentes que necessitam desse tipo de equipamento. Ainda no contexto social o projeto vai contribuir para a geração de emprego e renda, pois a AR – Associação dos Recicladores de Novo Horizonte que é composta por diversos associados e será beneficiada com a ação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local