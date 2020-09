Técnico Em Fabricação Mecânica Tem Vagas Remanescentes No IFSP

O IFSP Câmpus Catanduva oferece vagas remanescentes para o curso Técnico em Fabricação Mecânica, período noturno, para o segundo semestre de 2020. O presente processo seletivo destina-se, exclusivamente, aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam matriculados no 2º ou 3º ano do Ensino Médio.

O período de inscrições é de 22 a 30 de setembro de 2020.

Para fazer sua inscrição o candidato deverá encaminhar e-mail para a Comissão de Matrícula (matricula.ctd@ifsp.edu.br) especificando o assunto (Edital nº 018/2020) e anexando, em formato PDF ou JPEG, frente e verso, os seguintes documentos: Cédula de identidade (RG) ou cédula de identidade para estrangeiros; CPF; Formulário de Inscrição – Anexo I deste Edital – Devidamente preenchido e assinado; Histórico Escolar do Ensino Fundamental (conclusão do 9º ano, antiga 8ª série);

Lembrando que o candidato assume total responsabilidade pelos documentos encaminhados, bem como as consequências de eventuais erros quanto ao preenchimento do formulário e conteúdo do e-mail. A seleção será realizada por meio da Análise do Histórico Escolar dos candidatos, de acordo com as notas obtidas durante a escolarização correspondente, isto é, de acordo com a nota obtida no 9º ano, antiga 8ª série, das disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa.

Cronograma – Inscrições: de 22 a 30 de setembro de 2020. Publicação do Resultado e Classificação no site (ctd.ifsp.edu.br): 02/10/2020. Matrícula: 03/10 e 06/10/2020 Para informações sobre o processo seletivo ou sobre o curso, acesse o edital completo ou entre em contato pelo e-mail cre.ctd@ifsp.edu.br. Ressaltando que este e-mail é apenas para dúvidas, inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo e-mail matricula.ctd@ifsp.edu.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local