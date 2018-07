“Técnicas de Defesa Pessoal” É Tema de Minicurso Em Catanduva

O Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro (CFCAM) de Catanduva realiza, pela primeira vez, o mini-curso “Técnicas de defesa pessoal”. A iniciativa será voltada especialmente para o público feminino e acontecerá no dia 11 de agosto, na quadra do Conjunto Esportivo de Catanduva, em dois horários: das 15h às 16h e das 16h às 17h. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link https://goo.gl/JrKD6A.

A faixa preta em Taekwondo e militante do CFCAM, Izabela Guerra, conduzirá a atividade. De acordo com as militantes do Coletivo Feminista, o objetivo da atividade é desenvolver táticas básicas de defesa às mulheres, visto que ainda é possível encontrar atitudes de violência e agressão na sociedade. “Todo mês de janeiro, a militância do coletivo se reúne para fazer o cronograma de estudos e atividades práticas para o ano todo e como neste ano os índices de violência doméstica aumentaram, a idéia surgiu dessa realidade”, contou a militante Flávia. O Coletivo orienta que as inscritas compareçam à atividade com roupas confortáveis.

As inscrições estão disponíveis até o dia 3 de agosto. Para praticar a atividade, o Grupo solicita que as interessadas contribuam com um valor simbólico de R$10,00 que deverá ser pago no dia do curso. Serão oferecidas 40 vagas.

“Caso haja desistência, a ausência deve ser comunicada pelo e-mail cfcamcatanduva@gmail.com até o dia 07 de agosto para que possamos convocar a lista de espera entre os dias 8 e 10”, ressaltaram os organizadores.

SOBRE O CFCAM

O Ana Montenegro é um coletivo que se organiza nacionalmente. Em Catanduva, o grupo possui atualmente 8 militantes. A equipe realiza grupos de estudo todo último sábado do mês. Todos os encontros são abertos a quem tenha interesse pelos temas e vertentes abordados. O grupo também organiza durante todo o ano eventos e palestras abertas que são divulgados na página do Coletivo no Facebook; basta buscar por “Coletivo Ana Montenegro Catanduva”.

Da Reportagem Local