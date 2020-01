Técnica Inédita Em Cirurgia Auditiva É Realizada Em Catanduva

O HPA – Hospital Padre Albino realizou, na última terça-feira, dia 21, uma técnica inédita em procedimento cirúrgico, denominado Estapedectomia. Foi a primeira vez que essa técnica foi aplicada no Hospital.

Tal procedimento é indicado para pacientes com perda auditiva condutiva, sendo a cirurgia feita para implante de prótese do ossículo estribo no ouvido direito. Com 38 anos, o paciente já recebeu alta hospitalar e deve retornar regularmente para acompanhamento da recuperação do nível de audição. O procedimento foi indicado devido à progressão da perda auditiva durante o último ano.

O cirurgião otorrinolaringologista, Evandro Marton, pontuou: “O procedimento foi realizado porque o paciente apresentava Otosclerose, que é o crescimento anormal de osso, especialmente próximo à platina, que imobiliza progressivamente o estribo, ossículo do ouvido médio. Durante o procedimento retiramos o ossículo enrijecido e substituímos pela prótese de nitinol, neste caso de 4,75 mm por 0,6 mm de espessura, e com essa substituição o paciente deve recuperar a audição”.

A cirurgia contou, ainda, com apoio da equipe de enfermagem, anestesistas e da OPME – Órteses, Próteses e Materiais Especiais do HPA, bem como de instrumentador da empresa CallMedics, que foi fornecedora do implante utilizado na cirurgia e do Laser de Diodo.

“Para a realização do procedimento foram utilizados o Microscópio Zeiss, que permite maior precisão e segurança em procedimentos cirúrgicos, e o Laser de Diodo para a ativação da prótese”, finaliza a informação divulgada pela FPA – Fundação Padre Albino.

