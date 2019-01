TEBE Lança Campanha de Doação de Sangue e Incentiva Colaboradores

A TEBE em parceria com a ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) incentiva a realização de campanhas de doação de sangue, buscando garantir o estoque de bolsas nos hemocentros da região

.

No dia 5 de janeiro, os colaboradores da Praça de Pedágio de Pirangi, realizaram a primeira doação de sangue no hemocentro de Bebedouro, marcando o início da campanha. “A concessionária de rodovias TEBE participa dessa ação de responsabilidade social com objetivo de ajudar quem precisa e de estimular o desenvolvimento de ações de solidariedade e amor ao próximo”, informa a concessionária.

O sangue é essencial para os atendimentos de urgência, realização de cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas, como a Doença Falciforme e a Talassemia, além de doenças oncológicas variadas que, frequentemente, necessitam de transfusão. A doação de uma pessoa pode beneficiar outras quatro.

Segundo o Ministério da Saúde, jovens na faixa etária de 18 a 29 anos representam 42% dos doadores no país. Anualmente, em média, 3,3 milhões de pessoas doam sangue e aproximadamente 2,8 milhões realizam transfusão sanguínea no país. Do total de doadores no ano passado, 60% são homens. No Brasil, estima-se que ainda 32% das doações são motivadas por familiares e amigos de pacientes.

Karla Konda

Da Reportagem Local