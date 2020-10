TEBE Continua Ação Em Apoio Aos Caminhoneiros Contra Coronavirus

A concessionária de rodovias TEBE em parceria com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo desde o início da pandemia tem desenvolvido ações de apoio para que os caminhoneiros tenham melhores condições de higiene nesse período de pandemia do COVID-19 (Coronavírus).

A Concessionária de Rodovias TEBE tem realizado algumas ações de apoio aos caminhoneiros que utilizam as rodovias sob sua administração, como forma de incentivo pelo trabalho dos mesmos durante a pandemia do novo Coronavírus.

Na quinta-feira (15), a concessionária distribuiu aos caminhoneiros nas Praças de Pedágio álcool em gel 70% para utilizarem na higienização de suas mãos, evitando o contagio deste novo vírus.

Além da distribuição do frasco a concessionária tem instalado nas cabines de arrecadação das Praças de Pedágio dispenser com álcool em gel 70% para utilização pelos motoristas, proporcionando aos usuários condições para melhor higienização das mãos e consequente prevenção e proteção contra o COVID-19.

Ariane Pio

Da Reportagem Local