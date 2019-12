Teatro será palco da peça ‘Exercício’ inspirada na obra de Albert Camus

Nesta sexta-feira (13), o Teatro Municipal Aniz Pachá será palco da peça teatral “Exercício” inspirada na obra “A Peste” de Albert Camus. O espetáculo será às 20h e é realizado pela Cia da Casa Amarela em parceria com a Secretaria de Cultura e a Prefeitura de Catanduva.

De acordo com um dos diretores, Carlinhos Rodrigues, a peça possui como objetivo promover uma profunda reflexão sobre a atual sociedade. “A peça mostra uma sociedade que enfrenta uma tragédia em função dos ratos que invadem uma cidade. A obra de Camus é apenas um pretexto já que o elenco, composto por crianças e adolescentes passou a discutir a atualidade da história e a relacionar com nossa realidade. O nome O Exercício nasce justamente da necessidade de nos mobilizarmos e dia a dia reconstruirmos uma sociedade mais solidária e mais humana”, destacou o diretor.

Os ingressos custam R$10,00 e podem ser adquiridos no dia do espetáculo na própria bilheteria do teatro a partir das 16h.

Sobre a obra

A Peste, de Albert Camus, foi publicada em 1947 e destaca a mudança na vida da cidade de Orã, na Argélia, depois que ela é atingida por uma terrível peste, transmitida por ratos, que dizima a população. É inegável a dimensão política deste livro, um dos mais lidos do pós-guerra, uma vez que a cidade assolada pela epidemia lembra a ocupação nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. A peste é uma obra de resistência em todos os sentidos da palavra. Narrado do ponto de vista de um médico envolvido nos esforços para conter a doença, o texto de Albert Camus ressalta a solidariedade, a solidão, a morte e outros temas fundamentais para a compreensão dos dilemas do homem moderno. O autor é um dos mais importantes e representativos autores do século XX, recebeu Prêmio Nobel de Literatura Romance.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local