Teatro Municipal receberá “As três palavras divinas” produzido por artistas

No próximo domingo (01), o Teatro Municipal Aniz Pachá, vai receber a peça “As três palavras divinas”. A apresentação será realizada às 16h e a entrada é gratuita. O espetáculo é resultado das aulas de teatro das oficinas culturais do ano de 2019. O texto e a direção são de Rafael Back e a proposta de encenação tem linguagem de fácil entendimento e traz fortes referências da Folia de Reis, por meio dos figurinos e do cenário. A adaptação mantém o ritmo lúdico da história, o jogo dramático e o lirismo, que são elementos essenciais para evocar os significados e provocar interpretações.

O espetáculo conta a história do sapateiro Simão, que está em busca de dinheiro para sustentar a família. Na procura, ele conhece Miguel, um anjo que Deus enviou à Terra para descobrir o significado das três palavras divinas. Sem saber que Miguel é um anjo, Simão e a esposa acolhem o anjo e o ensinam a trabalhar. A partir de então, Miguel deverá viver como um homem comum e só retornará ao céu quando descobrir o significado das três palavras.

De acordo com Rafael, A apresentação desse ano foi num desafio. “Encontrar um texto que fosse instrumento de comunicação para um grupo grande e tão plural como a turma desse ano foi um processo de conhecimento e identificação com cada indivíduo desses jovens atores”, comentou.

A direção musical é de Vine Spina e Maju Malavaes. No elenco estão Aline Leite, Marcelo Curan, Pedro Fernando, Emídio Penariol, Sarah Silva, Luana Scandelai, Mariana Marques, Aline Lopes, Vitor Rosa, Iara Raiany, Rondon Neto, Ana Lys Malerba, Lavínia Galhardo, Victoria Souza, Beatriz Fascini e Marcelo Palosque.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local