Teatro Municipal Recebe Turma Da ‘Patrulha Canina’ No Próximo Sábado

O Teatro Municipal Aniz Pachá será palco, no próximo sábado, dia 23 de novembro, do mistério do tesouro roubado. Será nesta data que a famosa equipe da Patrulha Canina virá a Catanduva, trazendo uma aventura especial, que terminará com todo o enigma solucionado. O espetáculo está marcado para começar às 16h00, tendo a participação de Baby Shark.

“A alegria da criançada estará garantida com a apresentação dupla. A peça teatral educativa mostra a importância de ajudar o próximo. Os cãezinhos terão interação e criatividade com o público que prestigiar o show infantil”, diz a nota oficial sobre o evento.

Conforme a sinopse oficial do espetáculo, Rider, um menino de 10 anos, é o protagonista da história. Líder de uma equipe brincalhona, formada pelos heroicos cãezinhos Marshall, Skye, Rooble e Chase, o garoto une diversas habilidades como trabalho em grupo, o bom humor e o espírito de proteção, a fim de trazer diversão e conscientização para toda a criançada.

Aos que estiverem interessados em conferir, os ingressos custam R$ 20 para todos que adquirirem o convite antecipadamente, inclusive os adultos. As crianças que forem menores de dois anos não pagam. Os pontos de vendas são: Zoe Kids (localizada na rua Aracaju, número 759) e Banca do Rossi (na Praça da República). Os ingressos também podem ser adquiridos de forma online, através do site www.megabilheteria.com.

Da Reportagem Local