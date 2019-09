Teatro Municipal Recebe Musical ‘O Rei Leão’ No Próximo Sábado

O Teatro Municipal Aniz Pachá irá receber, neste próximo sábado, dia 28 de setembro, o musical ‘O Rei Leão’. A apresentação está marcada para começar às 16h00 e os ingressos são vendidos a R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia). O evento, que irá contar com a presença de 20 atores, bailarinos, três cenários e mais de 80 figurinos, promete agradar a toda a família.

As entradas são vendidas de forma digital, através do site Lets.events (https://lets.events/pt/), na loja Passos Kids (localizada na rua Treze de Maio, 475), e na Carrossel Kids (Avenida Deputado Orlando Zancaner, 83). “Venha se encantar com esse grande espetáculo musical. O Grupo Lígia Aydar chega em Catanduva com o musical ‘O Rei Leão’. São 20 atores/cantores/bailarinos, todo cantado ao vivo, 3 cenários e mais de 80 figurinos. Uma mega produção pra toda a família. Sucesso de público em todo Brasil!”, diz a descrição oficial do evento.

Para outras informações, é possível entrar em contato pelos telefones: (17) 3363-9005 e (17) 99665-4081.

Pagando menos

Estudantes portadores de carteirinha de identificação das entidades estudantis UNE, UMES e UBES, professores da rede pública municipal, estadual e particular portadores de carteira funcional ou equivalente, idosos acima de 60 anos portadores do documento rg, conforme lei nº 8.842, do estatuto do idoso e funcionários públicos municipais portadores da carteira funcional ou equivalente têm direito a pagar metade do valor, a chamada meia-entrada.

Da Reportagem Local