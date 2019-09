Teatro Municipal Recebe Grupo ‘Os Bardoso’ Para Show De Improviso

O Teatro Municipal Aniz Pachá irá receber, neste próximo sábado, dia 7 de setembro, o espetáculo ‘Os Bardoso – 8 Anos de Improviso’. A apresentação está marcada para começar às 20h30 e os ingressos são vendidos a R$ 20 (a inteira) e R$ 10 (a meia). O evento, que promete tirar muitas risadas do público, conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva por meio da Secretaria Municipal de Cultura. “O espetáculo de humor será 100% improvisado e terá como base os jogos cênicos, aliados à criatividade, com uma pitada de loucura dos participantes. A interação com a plateia será fundamental, com sugestões para as criações de cenas, além de presença no palco. Como são oito anos de história, surpresas estão previstas para a apresentação”, divulgou a Prefeitura.

Alex Neves, que faz parte do elenco, explica que a peça conta com a participação de um ator convidado, também chamado de Mestre de Cerimônia (o MC), que controla todos os jogos. O músico criará todos os efeitos sonoros e também a melodia da apresentação. comentou. Além de Alex, o time de artistas é formado por Igor de Mello, Lukas Dias e Lucas Paschoal, bem como as Bardosetes, uma equipe técnica que é composta por Grazielly Eleno, Jhonatan Rapina, Leticia Ladislau, Nicole do Vale e Pamela do Vale. Já o Mestre de Cerimônia será Lucas de Lucca e o músico convidado Lucas Zambon.

Pagando menos

Estudantes, pessoas que possuem mais de 60 anos, professores, funcionários públicos municipais e militares, têm direito a pagar metade do valor, a chamada meia-entrada. Outra novidade é que doadores de sangue também podem pedir pelo desconto de 50%, bastando apresentar o comprovante da ultima doação ou a carteirinha do Hemonúcleo. Os pontos de venda dos ingressos aos interessados são: Jô Calçados, Chiquinho Sorvetes, Teatro Municipal e diretamente com os integrantes da Companhia ‘Os Bardoso’. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99168-2009, e (17) 99204-1295.

