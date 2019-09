Teatro Municipal Recebe Espetáculo ‘O Rei Leão – O Musical’

O Teatro Municipal “Aniz Pachá” será palco do espetáculo “O Rei Leão – O Musical”. A apresentação do Grupo Lygia Aydar está marcada para o próximo sábado, dia 28, a partir das 16 horas. Os ingressos para o espetáculo “O Rei Leão – O Musical” esgotaram. Por conta da procura, que continua alta, os organizadores optaram por lançar uma sessão extra, que será às 19 horas na mesma data.

Os interessados já podem garantir os ingressos para a sessão extra. Os valores são os mesmos da primeira apresentação – R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Com 20 atores, cantores e bailarinos cantando ao vivo, a atração terá três cenários e mais de 80 figurinos. A produção é sucesso de público no Brasil e chega a Catanduva para encantar a família toda. O espetáculo é uma releitura do musical da Broadway. A trama conta a história do pequeno leão Simba, filho dos reis Mufasa e Sarabi. Após o nascimento do protagonista, ele recebe a benção do sábio macaco feiticeiro Rafiki, para se tornar no futuro o rei.

Quem não gosta nada dessa ideia é o tio de Simba, Scar, irmão de Mufasa. Ele se junta com as hienas, excluídas do reino, e cria artimanhas para acabar com Simba e Mufasa. Tudo isso para garantir seu posto no trono.

Quando cai nas artimanhas do tio, Simba se sente culpado pela morte do pai, foge e deixa a impressão de que morreu para os demais animais do reino.

No caminho, ele encontra Timão e Pumba, um suricato e um javali que se tornarão seus grandes amigos. Os anos passam e as terras do reino de Scar ficam sem comida. Nala, amiga de infância de Simba, sai em busca de alimentos e o reencontro promete emocionar o público, assim como o desfecho da história que encanta gerações.

Os pontos de venda dos ingressos em Catanduva são Passos Store Kids e Carrossel Kids e Teens.

