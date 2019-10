Teatro Municipal Recebe Espetáculo ‘Colegas no Teatro’

O Teatro Municipal Aniz Pachá recebe nesta quarta-feira (30), a peça “Colegas no Teatro”, adaptação do cinema que foi aclamada e vencedora de prêmios em festivais em Gramado e Toronto, no Canadá. Serão duas sessões, a primeira será realizada hoje, a partir das 20 horas. A segunda sessão será na quinta (31), a partir das 14 horas. O espetáculo é gratuito e discute a vida de pessoas com Síndrome de Down, além da inclusão, sem ser melodramático, didático ou piegas.

A peça de Leonardo Cortez, adaptada da obra original de Marcelo Galvão, conta com a produção local de Rafael Back, apoio da Energisa e Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A versão para o teatro mostra ideias de normalidade e diferença. A história revela a saga de três amigos apaixonados por cinema – Márcio (João Simões Junior), Stallone (Ian Pereira) e Aninha (Giulia Merigo). O trio trabalha na videoteca do instituto onde moram. Até que um dia, decidem fugir da instituição para realizarem os próprios sonhos – conhecer o mundo e sair do tédio daquele cotidiano em que vivem. Stallone quer ver o mar; Aninha, casar; e Márcio, voar. Para realizarem os próprios sonhos eles partem em uma divertida jornada. Como se tudo fosse uma brincadeira, os amigos causam várias confusões, reproduzindo as cenas famosas de seus filmes prediletos, e são até perseguidos pela polícia.

O elenco é completado por Daniel Dottori e Adriana Mendonça que se revezam em diferentes papéis, além de Ricardo Côrte Real, que interpreta o jardineiro do Instituto, Arlindo.

A comédia explora de forma poética como a felicidade pode ser encontrada nas coisas simples da vida. Os três protagonistas, originalmente interpretados por Ariel Goldenberg (ganhador do prêmio de melhor ator no Festival de Toronto), Rita Pook e Breno Viola, são vividos respectivamente por: Ian Pereira, Giulia Merigo e João Simões Junior na versão teatral. A classificação indicativa é a partir de 12 anos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local