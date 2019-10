Teatro Municipal Define Agenda de Outubro com Atrações Diversas

O mês de outubro chegou e é o mês das crianças e o Teatro Municipal Aniz Pachá conta com muitas atrações infantis e para os adultos também. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura, o espaço voltou a se tornar palco dos principais eventos de Catanduva, unindo lazer, diversão e entretenimento para toda a família.

No dia 11 de Outubro a peça infantil “O Pequeno Príncipe” que está a venda na Banca do Rossi, ingressos R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia.

No dia 16 de Outubro – Quincas Borba com preço a R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia. No dia 18 a 20 de Outubro ocorrerá o tão aguardado Move Dance, a entrada solidária é de 1 Litro de Leite, o evento envolverá danças de ballet, jazz, sapateado, entre outros numa competição com jurados especializados.

No dia 24 de Outubro stand up “Vida de Professor” com Diogo Almeida venda no próprio prédio do Teatro Municipal, preços a R$ 100,00 Inteira e R$ 50,00 Meia. No dia 25 de Outubro outro stand up “Cheguei vivo aos 30” por Andre Santi venda pela Mega Bilheteria – https://megabilheteria.com/ e no Teatro Municipal. Valor R$ 40,00 Inteira e R$ 20,00 Meia. No dia 27 de Outubro, a peça “O Casamento da Dona Baratinha” a venda no Mega Bilheteria – https://megabilheteria.com/, Loja da Kézia Figueiredo – Rua Belo Horizonte, 978, na Banca do Rossi – Praça da República e no Teatro Aniz Pachá. Valor dos ingressos R$ 40,00 Inteira e R$ 20,00 Meia. E nos dias 30 e 31 de Outubro – Colegas no Teatro, a peça é gratuita.

A prefeitura explica quem paga meia: Estudantes portadores de carteirinha de identificação das entidades estudantis UNE, UMES e UBES; Professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Particular portadores de carteira funcional ou equivalente. Idosos acima de 60 (sessenta) anos portadores do documento RG, conforme Lei nº 8.842, do Estatuto do Idoso; Funcionários Públicos Municipais portadores da carteira funcional ou equivalente.

A meia-entrada corresponderá sempre à metade do valor do ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou atividades promocionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local