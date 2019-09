Teatro Municipal Anuncia Agenda de Espetáculos De Setembro

O mês de setembro conta com muitas atrações no Teatro Municipal Aniz Pachá. O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Cultura e após a reinauguração, o espaço voltou a se tornar palco dos principais eventos de Catanduva, unindo lazer, diversão e entretenimento para toda a família.

A primeira atração é o Stand-Up “Nói que é pobre”, com o humorista Cleber Rosa, do Canal Reclamação do Dia, que será realizada na sexta-feira, (13), às 20h. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos nas farmácias da Rede Central ou no site megabilheteria.com.

Sobre a peça – O personagem, já conhecido pelo público, Chico da Tiana, faz reclamações em vídeos no Facebook e Youtube que alcançaram a marca de 600 milhões de visualizações. Ele promete arrancar risos do público. As histórias vividas pelo “pobre” podem ser acompanhadas por todas as idades.

No sábado (14), será a vez da apresentação musical “Leva Viola”, da Orquestra de Violas – Cultura Caipira de Valinhos. A entrada é gratuita, a partir das 20h. O objetivo é manter viva a cultura caipira, mostrando a importância de se cultivar a história, por meio da música sertaneja raiz. O show também contará com a iniciativa social. Quem quiser, poderá doar 1 quilo de alimento não perecível no dia da apresentação. As doações serão encaminhadas ao Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro.

A Orquestra de Violas tem 24 integrantes, que tocarão 21 violas caipiras, um contrabaixo, uma flauta, dois violões e um berrante, sob a regência do maestro Robson Furiozo. O grupo já dividiu o palco com nomes consagrados como Mazinho Quevedo, Pena Branca, Craveiro e Cravinho e Inezita Barroso.

Já no domingo (15) haverá o espetáculo musical “O Sítio do Pica Pau Amarelo” a partir das 16h. A apresentação de Antônio Veiga é baseada na obra de Monteiro Lobato, autor do livro que dá nome ao show. Personagens como Emília, Visconde de Sabugosa, Narizinho, Pedrinho, Saci e Cuca, que tem essência brasileira, proporcionam um resgate à infância, com brincadeiras de roda, pipa, peão entre outras. A produção promete agradar adultos e crianças.

Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) e podem ser adquiridos no site megabilheteria.com, na loja Kézia Figueiredo ou na Banca do Rossi.

No dia 22 de setembro o comediante Paulinho Gogó e no dia 28, o musical “O Rei Leão”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local