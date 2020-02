Teatro Municipal Aniz Pachá Será Palco do Espetáculo Masha e o Urso

No dia 29 de Fevereiro, o Teatro Municipal Aniz Pachá vai receber o show ‘Masha e o Urso – A aventura continua’. O musical será às 19h30 e é uma adaptação oficial e moderna da série animada tão amada pelos pequenos, que conta às aventuras de uma garotinha e seu amigo grandalhão, recheada de animação e confusões.

Os ingressos custam R$50,00 inteira, R$25,00 meia, R$80,00 vip e R$40,00 meia vip. O musical também terá entrada solidária, doando 1 litro de leite o valor do ingresso será R$35,00. Os leites arrecadados serão encaminhados as entidades filantrópicas. O ponto de venda é na Loja Zoe Kids, localizada na Rua Aracaju, 759 – Centro ou pelo site maisbilheteria.com.br

Masha e o Urso é um fenómeno global que conta com as fãs em todo o mundo. Teve sua estreia na Rússia como projeto piloto e rapidamente se tornou um dos principais desenhos animados mais populares do mundo. Foi traduzido em mais de 35 idiomas e transmitido em quase todo o mundo. Além disso é o vídeo mais popular do Youtube, com mais de 25 milhões de visualizações e o episódio ‘Receita para o desastre’ está no Top 10 dos mais vistos da plataforma. O espetáculo conta com o temperinho apimentado de Masha, que passa o dia produzindo diversas confusões com seu amigo Urso.

A produção envolve mais de 100 profissionais, direta e indiretamente como atores, técnicos das mais diversas áreas, contrarregras, carregadores, figurinistas, marceneiros, serralheiros que administram no palco mais de 2 toneladas de equipamentos e cenários que fazem desse, um dos espetáculos mais encantadores do ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local