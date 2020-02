Teatro Municipal Aniz Pachá Recebe ‘Masha e o Urso’ Neste Sábado

Neste sábado, 29, será a vez de Masha e o Urso encantarem o público com uma história para lá de especial. O desenho é sucesso em canais como SBT, Cartoon Network e Boomerang. O espetáculo é inédito em Catanduva e será realizado no Teatro Municipal Aniz Pachá, às 19 horas.

Na versão para os palcos, a produção conta com mais de 100 profissionais, tanto direta quanto indiretamente. São mais de 2 toneladas de equipamentos e cenários que trazem todo o encanto da floresta.

A apresentação terá aquele temperinho apimentado de Masha, que passa o dia produzindo diversas confusões com o amigo Urso. As canções serão um espetáculo à parte com produção exclusiva para o show. Os efeitos especiais vão além da imaginação, com direito ao cheiro das tortas que o Urso preparará para Masha.

Fenômeno global, a produção tanto para a televisão, quanto para o teatro, tem fãs pelo mundo todo. O primeiro Live Show, versão para os palcos da animação, foi em 2015 na Rússia e o sucesso foi tamanho que chegou ao Brasil rapidamente.

No país, a realização é pela HK Entretenimento. A vinda para a Catanduva é pela Aviva Produções Artísticas. A apresentação tem o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Os ingressos estão à venda por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Há também a opção de ingresso solidário, com a doação de um litro de leite ou um quilo de alimento. Neste caso, o ingresso custa R$ 25. Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade. Para quem quer ficar mais próximo do palco, as entradas VIPs custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os ingressos podem ser adquiridos de forma online através do site www.maisbilheteria.com.br e também na loja Zoe Kids, localizada rua Aracaju, nº 759.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local