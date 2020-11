Teatro #EMCASACOMSESC Recebe Monólogos E Peça De Teatro A Partir Do Dia 11

O SESCSP divulgou programação para a próxima semana com apresentações da casa de atores e atrizes com transmissões dos palcos das unidades sem a presença do público e dentro de todos os protocolos de segurança, aos domingos, quartas e sextas, às 21h .

Na quarta-feira (11), estreando na série, o Sesc Santo Amaro recebe o solo “Dos Prazeres”, com Maristela Chelala; sexta-feira (13/11), é a vez de “Cordel do Amor Sem Fim”, com Helena Ranaldi, Patrícia Gasppar, Débora Gomez, Luciano Gatti e Rogério Romera, diretamente do Sesc Santana; e no domingo (15/11), Álamo Facó apresenta o monólogo de sua autoria, “Mamãe”, transmitido de sua casa.

A programação de Teatro #EmCasaComSesc está em nova fase, com os atores e as atrizes ocupando os palcos das unidades do Sesc na capital paulista, além das apresentações transmitidas das casas dos artistas. Com a mudança, o Sesc São Paulo passa a acolher versões de espetáculos com estruturas maiores, que contarão com os recursos do palco para a transmissão. Nesta semana, dando ampliação a essa nova fase, o palco do Sesc Santo Amaro recebe, pela primeira, uma montagem da série #EmCasaComSesc. As exibições seguem sem a presença do público e dentro de todos os protocolos de segurança no horário das 21h. A série tem apresentações aos domingos, quartas e sextas.

O formato híbrido, com a manutenção das transmissões realizadas da casa dos artistas, permite que a série continue oferecendo encontros com nomes de outros estados e com atores e atrizes em condições de maior vulnerabilidade ao coronavírus. Com a possibilidade das transmissões nos palcos do Sesc, dá-se oportunidade a mais profissionais, ajudando a estimular o setor cultural. Com uma parcial e gradativa retomada das atividades do Sesc São Paulo, o início da programação nos palcos é um momento importante para a cultura e para uma retomada mais ampla no futuro.