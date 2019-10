Teatro Comunitário Dellarte Recebe Ciclo De Contação De Histórias

A Associação Dellarte dá início hoje (18) ao programa de acesso a cultura no teatro comunitário da entidade. O projeto vai acontecer toda sexta-feira e atender 100 crianças por dia, com sessões de manhã e tarde. O programa vai atender as crianças da escola Mário Juliano Pozetti, Cras do Nosso Teto e a comunidade em geral.

Os artistas que estão à frente do programa são frutos de uma parceria com a entidade e são eles: Grupo Cabrabão, Núcleo Condão, Ciranda de Histórias da Secretaria de Cultura e as contadores Vânia dos Santos e Priscila Rodrigues.

A atividade tem como objetivo o incentivo à leitura e o acesso à cultura. “Há alguns anos que a associação vem direcionando seus trabalhos para o incentivo à leitura. Neste ano já realizamos a segunda edição do FLID – festival literário Dellarte e retomamos o grupo Flor de Chita que trabalha música e teatro direcionados a literatura. Tudo isso para apresentar o livro de maneira divertida e convidativa para as crianças, assim como eles conhecem os aparelhos tecnológicos “, disse Rafael Back, coordenador do programa de acesso a arte da Associação Dellarte.

As sessões vão acontecer as 8h30 e as 13h30 no teatro comunitário Dellarte.

Teatro Comunitário – Recém-inaugurado o teatro comunitário recebeu em menos de duas semanas mais de 300 crianças para aulas de artes e sessões de cinema durante a semana da criança. A ação de fazer da sala um teatro foi uma tarefa do curso de renovação política que aluno Rafael Back realizou, reunindo 26 voluntários, com alunos, pais, artistas e moradores da comunidade. O espaço receberá o programa de acesso às artes e temporadas de espetáculos. Ainda no mês de outubro será apresentado o espetáculo Sororidade do grupo Veracidade. O teatro fica na Rua Ceres nº 80, esquina com a Rua Antônio Girol, no bairro do Nosso Teto e todas as atividades do espaço são gratuitas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local