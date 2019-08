TCE Realiza Fiscalização Surpresa Em Cidades Próximas De Catanduva

Em uma ação coordenada, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) foi realizada terça-feira (27), das 8h até as 14h, fiscalização surpresa para vistoriar o fornecimento, distribuição e controle de medicamentos na rede de saúde em 221 municípios.

As cidades próximas de Catanduva que receberam a ação foram: Catiguá, Palmares, Santa Adélia, Tabapuã e Ariranha.

A ação foi realizada em 298 locais – hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), farmácias e almoxarifados -, sendo executada ‘in loco’ por 303 agentes de fiscalização do TCE. Os trabalhos podem ser acompanhados em tempo real por meio de uma central de monitoramento pelo link http://streaming.tce.sp.gov.br/dashboard.

Foram seis horas de vistoria de itens como o acondicionamento dos medicamentos; as condições de controle no armazenamento e na distribuição dos remédios – inclusive àqueles que são entregues por meio de processos judiciais.

Os remédios de uso controlado e as medidas de segurança adotadas; dados do estoque mínimo de segurança e a contagem física dos medicamentos; os sistemas de controle de entrada e saída; e a presença de laudo do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária também fazem parte da vistoria.

“A partir da ação, será possível traçar um mapa da situação dos almoxarifados de saúde no Estado. O objetivo é que os responsáveis tomem conhecimento e possam corrigir falhas e irregularidades”, justificou o Presidente do TCE, Antônio Roque Citadini.

Ariane Pio

Da Reportagem Local