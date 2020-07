TCE Pede Comprovação da Necessidade de Contratações Temporárias de Professores

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) pediu comprovação da necessidade de contratações temporárias de professores e outros cargos da educação. Para isso, o auditor Samy Wurman concedeu 30 dias de prazo para que o ex-prefeito Afonso Macchione Neto e a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes apresentem justificativas sobre o processo seletivo na qual foram contratados berçaristas, professores, recreacionistas por tempo determinado, no exercício de 2017.

“Tendo em vista os apontamentos feitos pela Fiscalização e considerando, ainda, que os documentos que compõem os autos não foram suficientes para comprovar a necessidade temporária de excepcional interesse público das contratações, conforme preconiza o inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assino à Origem, ao responsável pelas admissões e aos interessados, o prazo de 30 dias, com fundamento no artigo 2°, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, a fim de que tomem conhecimento do Relatório da Fiscalização e apresentem justificativas pertinentes”, consta no despacho publicado ontem no Diário Oficial do Estado.

Sobre o mesmo tema, o ex-prefeito Geraldo Vinholi teve contratação temporária julgada como irregular e foi condenado a pagamento de multa de 200 Unidades Fiscais de São Paulo. Ainda tramitam recursos sobre essa decisão do TCESP.

O processo se refere ao ano de 2015. O órgão fiscalizador apontou para o crescimento no número de professores temporários. “Contratações reiteradas e em grande quantidade por tempo determinado, retirando o caráter excepcional e temporário das mesmas, em afronta ao disposto no art. 37, II e IX da Constituição Federal; contratações por tempo determinado superaram o número de efetivos para os mesmos cargos; justificativas apresentadas não demonstram de forma inequívoca a necessidade temporária de excepcional interesse público envolvida nas contratações em análise. As contratações temporárias na área da educação realizadas pela Origem nos exercícios de 2011 e 2012 computavam cerca de 400 recrutamentos em cada exercício; nos exercícios de 2013 e 2014 esse número elevou-se a aproximadamente 750 admissões cada; já em 2015, exercício em exame, o quantitativo ampliou-se expressivamente para 1.130 contratações”.

Vinholi justificou as contratações. Afirmou que as admissões eram embasadas nas leis municipais. Destacou o atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, relembrou que as situações em 2014 e 2015 foram idênticas a de 2013, quando o TCE julgou pela regularidade da matéria e citou a realização de concurso em 2016.

Karla Konda

Editora Chefe

