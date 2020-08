TCE Julga Irregular Compra de Tintas Para Sinalização de Solo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares a licitação, Ata de Registro de Preços e Notas de Empenho de contratação efetuada pela prefeitura de Catanduva, em 2010, para tintas usadas na sinalização de solo. O mesmo tema chegou a ser apurado naquela época em Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara de Catanduva. A decisão, na qual aplica ainda multa de 200 Ufesps ao ex-prefeito Afonso Macchione Neto, foi publicada no Diário Oficial da última quarta-feira.

A sentença foi proferida pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes que analisou a contratação da empresa Indutil Indústria de Tintas Ltda no Pregão Presencial nº 192/2010, tipo menor preço; a Ata de Registro de Preços nº 192/2010, firmada em 14 de dezembro de 2010, no valor de R$ 541.400,00, com validade de 12 meses e seis notas de empenho.

Na época, assinavam pelo registro de preços o então prefeito Afonso Macchione Neto e o então secretário de trânsito, José Garcia Júnior.

Num dos despachos, o TCE indicava que os seguintes apontamentos de irregularidades teriam comprometido a licitação e a ata de registro de preços: as cotações que embasaram o orçamento elaborado pela Contratante foram encaminhados a partir do mesmo aparelho de fax, o qual era pertencente à empresa vencedora do certame; não apresentação de justificativas para a contratação; não comprovação da adequação dos testes nas amostras; os preços pactuados não eram compatíveis aos praticados no mercado; não houve publicação da adjudicação; a ata de registro não descriminou os preços unitários dos itens; realização de despesas sem prévio empenho; possível dano ao erário; adoção do critério “menor preço global” em detrimento do “menor preço unitário”.

“Pelos fundamentos expostos na referida sentença, julgo irregulares a licitação e as subsequentes Ata de Registro de Preços e Notas de Empenho. Aplico multa ao Senhor Afonso Macchione Neto, Ex-Prefeito Municipal, autoridade que homologou o certame, que estipulo em 200 (duzentas) UFESPs, a ser recolhida no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da presente decisão. Fixo o prazo de 60 dias, contados a partir da expiração do prazo recursal, para que a responsável informe a este Tribunal sobre as medidas adotadas em face do decidido. Encaminhem- se as peças dos autos ao Ministério Público Estadual, para as providências de sua alçada”, cita na sentença a conselheira.

