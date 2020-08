TCE Julga Irregular Balanço do IPMC e Recomenda Novo Plano de Custeio

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do auditor Valdenir Antonio Polizeli, julgou irregular o balanço geral do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva do exercício de 2018. A sentença foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado.

Além de considerar irregular, o auditor fez recomendações ao IPMC.

Ao diretor superintendente do IPMC, Edson Andrella, recomentou que evite a todo custo aplicações em fundos temerários, que promova estudos, englobando o Poder Público, a festão e conselhos do instituto e segurados sobre adoção de um plano de custeio adequado para manutenção do regime próprio de previdência municipal “ sob pena de risco concreto de serem prejudicados os pagamentos dos benefícios previdenciários em um futuro próximo” ou promova alterações na legislação local a fim de adequá-la aos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019 (Reforma da Previdência) sobre as normas de aplicação imediata incidentes aos Estados, Distrito Federal e Municípios (alíquotas, requisitos de tempo de contribuição, tempo de efetivo exercício, cálculo de proventos). “Necessárias para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial, o que já foi realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme Emenda Constitucional nº 49, de 06 de março de 2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020”.

Em resposta a questionamento de O Regional, Andrella afirma: “A análise de contas anual pelo Tribunal é uma rotina que ocorre anualmente e faz parte da vida de todo administrador público. Desde 1998 na Direção do IPMC sempre utilizamos os relatórios do Tribunal para corrigir falhas apontadas e melhorar a gestão. Tenho para mim que o Tribunal de Contas é um parceiro que nos fiscaliza e orienta”.

Sobre as recomendações, Andrella afirmou que o IPMC nunca aplicou seus recursos em fundos temerários.

Sobre as regras da Reforma da Previdência: “no dia seguinte a aprovação da Reforma da União, encaminhamos ofício para a Câmara Municipal e para a Prefeitura com o objetivo de adotar as normas autoaplicáveis. Deixamos de pagar auxílio doença, salário família e licença gestante no dia seguinte ao da aprovação da Reforma da Previdência”, disse.

O projeto de alteração de alíquota para 14% e da base de cálculo das contribuições encontra-se na Câmara aguardando análise dos Vereadores e deve retornar na próxima semana.

“A adoção da Reforma da Previdência de forma ampla no Município, a exemplo do que ocorreu na União e em nosso Estado, é uma questão de responsabilidade dos gestores públicos, mas passa longe da competência do Diretor do IPMC e dos Conselheiros da Autarquia. A proposta tem de partir do Chefe do Executivo, que é a autoridade competente e, na sequencia ser analisado pela Câmara Municipal que pode aprovar ou rejeitar a proposta de reforma na previdência dos servidores municipais”, afirmou Andrella.

Ainda segundo ele, o IPMC pode participar do processo e auxiliar na discussão da Reforma, mas não tem competência para implantá-la no Município. “É como se estivessem pedindo para o INSS fazer a reforma no âmbito da União, quando na realidade era Presidente da República e os Deputados que teriam competência para tratar do assunto, e assim foi feito”.

Sobre a decisão de julgar irregular, o IPMC deve recorrer. “Da decisão cabe recurso e iremos recorrer, pois apesar dos problemas apontados, não consigo vislumbrar descumprimento de legislação e tampouco de recomendações anteriores do próprio Tribunal motivo pelo qual, em meu entendimento, as contas não deveriam ter sido rejeitadas e sim aprovadas com recomendações para regularizar as falhas apontadas”.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook