TCE Fará Transmissão Ao Vivo Pela Internet Da XVIII Semana Jurídica

A XVIII Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) acontecerá de 11 a 14 de agosto. Entre os convidados desta edição, que ocorre de forma totalmente on-line em função das medidas adotadas para o controle da pandemia do novo coronavírus, contará com o ex-Presidente do Brasil (2016-2018), Michel Temer.

O evento reúne todos os anos grandes nomes do Direito brasileiro com o objetivo de debater temas afetos ao âmbito jurídico e às atividades de competência dos órgãos de controle externo. As palestras serão transmitidas, em tempo real, pela TVTCE e pelo canal da Escola Paulista de Contas Públicas (EPCP) no YouTube (streaming.tce.sp.gov.br/lives).

O Presidente do TCESP, Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, fará a abertura oficial da programação na terça-feira (11), às 10h30. Em seguida, Michel Temer realizará a palestra magna do encontro virtual.

As atividades da XVIII Semana Jurídica seguem na quarta-feira (12), às 10h30, com a apresentação do tema ‘As instituições na Democracia Brasileira’ pelo Professor Titular de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Floriano de Azevedo Marques Neto, e mediação do Conselheiro Antonio Roque Citadini.

Na quinta-feira (13), durante o terceiro dia do evento, as discussões técnicas serão mediadas pelo Conselheiro Renato Martins Costa e realizadas pelo Advogado Criminalista Augusto de Arruda Botelho. Na oportunidade, serão debatidos assuntos relacionados à responsabilização penal do gestor público..

O encerramento da série de palestras ocorrerá na sexta-feira (14), a partir das 10h30, com o Governador do Estado do Espírito Santo (2003-2010 e 2015-2018), Paulo Hartung, que abordará as perspectivas econômicas pós-pandemia da COVID-19. Participam das atividades finais o Presidente do TCESP e o Conselheiro-Corregedor Dimas Ramalho.

O evento é direcionado a servidores dos Tribunais de Contas de todo o país, representantes de órgãos da Administração Pública, lideranças políticas e estudantes, entre outros interessados.

