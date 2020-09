TCE Dá Prazo de 2 Dias Para Justificativas em Representação em Licitação de Pneus

O Tribunal de Contas do Estado deu prazo de dois dias para que a prefeitura de Catanduva apresente justificativas depois de representação em licitação aberta para a compra de pneus para máquinas, equipamentos e veículos pesados dos órgãos da administração direta. A representação foi formulada pelo advogado Fernando Symcha De Araujo Marcal Vieira e o despacho assinado pelo conselheiro Antonio Roque Citadini. A representação é contra edital do Pregão Eletrônico nº 236/2020, na qual a prefeitura pretende gastar até R$ 1,3 milhão para a compra dos pneus. A sessão da disputa de preços está marcada para o dia 22 de setembro. De acordo com o edital, poderão ser adquiridos enquanto durar a Ata de Registro de Preços até 802 pneus de diferentes tamanhos e especificações. O pregão eletrônico é do tipo menor preço por item devendo a etapa de lances proceder pelo valor Global do item.

Karla Konda

Editora Chefe