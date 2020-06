TCE dá Prazo de 15 Dias Para Ex-Prefeitos e Atual Apresentarem Manifestações

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por meio do despacho da auditora Cristina de Castro Moraes, deu prazo de 15 dias para que os ex-prefeitos Geraldo Vinholi e Afonso Macchione Neto e a atual Chefe do Executivo, Marta Maria do Espírito Santo Lopes apresentem manifestações sobre as possíveis irregularidades encontradas na contratação da empresa GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão de Serviços para o fornecimento de licenciamento de uso de programa de informática (softwares) abrangendo instalação, manutenção e treinamento dos Sistemas contábil e financeiro, planejamento e orçamento, tesouraria, controle de caixa, administração de pessoal, controle de ponto eletrônico, administração de receitas, declaração eletrônica de ISSQN, nota fiscal de serviços eletrônica – NFSE, informações em tempo real na web transparência, patrimônio público, compras e materiais, licitação e contratos, ouvidoria pública, tramitação de processos, administração de frotas, informações gerenciais, business intelligence BI e produção primária.

Na apuração, além da contração inicial, são analisados os aditamentos feitos. “O valor total ajustado foi de R$ 1.224.400,00 (R$ 1.188.000,00 pela Locação de Softwares e R$ 36.400,00 pela Implantação dos sistemas e treinamento de pessoal). Também em análise a Execução contratual”, consta no despacho.

Ainda segundo a publicação a Equipe de Fiscalização apontou falhas em relação ao processo licitatório: como Restrição da competitividade na licitação, em decorrência da aglutinação de objetos; Período entre a publicação do Edital e a Sessão Pública do Pregão foi de apenas dez dias úteis, dificultando a participação de empresas não conhecedoras das características dos diversos Departamentos pelos Sistemas requisitados; Os custos de implantação e treinamento referentes aos Sistemas, ausência de indicação do valor estimado, com comprovação documental das pesquisas de preços, deixando-se de demonstrar o atendimento do princípio da economicidade. “Os apontamentos de irregularidade em relação à licitação alcançam tanto o Contrato originário quanto os seus aditamentos, em decorrência do princípio da acessoriedade; Os Termos Aditivos nºs 01 a 03 foram celebrados fora do prazo de vigência contratual, com efeitos retroativos; – Ausência de comprovação de vantagem econômica para a Administração quando da assinatura do Termo Aditivo nº 03, pela inexistência de pesquisa de preços, contrariando o disposto no art. 57, II da Lei de Licitações”, cita o relatório.

Karla Konda

Editora Chefe

