TCE Dá 15 Dias Para Manifestação Sobre Aditamentos em Obra de Canalização

O Tribunal de Contas do Estado deu prazo de 15 dias úteis, contados a partir de ontem, para que a Prefeitura de Catanduva se manifeste com relação aos termos de aditamentos na obra de canalização do Rio São Domingos. Apontamentos foram feitos pela fiscalização do Tribunal de Contas, porém, o conteúdo na íntegra só pode ser acessado pela prefeitura ou jurídico, que tenha o cadastro no Tribunal.

No despacho, assinado pelo conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, consta como interessados, a prefeita Marta Maria do Espirito Santo Lopes, que assinou o segundo e o quinto termos aditivos, o ex-prefeito Afonso Macchione Neto que assinou o primeiro, terceiro e quarto aditamentos, o secretário municipal de obras, Marco Antonio Machado, que assinou o contrato e três dos aditamentos, Marcos Queiroz Coelho, que assinou o segundo e o quinto aditivos, e dois representantes de empresas. “Considerando o quanto noticiado no relatório de instrução constante, assino aos Interessados o prazo de 15 dias úteis, contados da publicação deste despacho no Diário Oficial do Estado, para que, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar estadual nº 709/93, apresentem as justificativas que entenderem pertinentes acerca dos apontamentos efetuados pela Fiscalização deste Tribunal”.

Com valor de R$ 10,7 milhões, a canalização do rio São Domingos foi uma obra polêmica e que recebeu muitas críticas dos parlamentares e alguns moradores da cidade. Foi alvo de inquérito civil do Ministério Público, que foi arquivado e também de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) na Câmara.

Karla Konda

Editora Chefe